2019-06-06T15:31:20+03:00
Общество

Сочинского водителя оштрафуют за подделку брендовых пакетов

Груженный нелегальным товаром автомобиль остановили таможенники [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-службы сочинской таможниФото: пресс-службы сочинской таможни
Изменить размер текста:

Незадекларированный товар задержали сочинские таможенники на границе с Абхазией. Они внимание на грузовик, который направлялся в республику.

В салоне автомобиля на спальном месте водителя и рядом с пассажирским сидением таможенники обнаружили 36 мешков, в которых находилось 89 тысяч полиэтиленовых пакетов.

Фото: пресс-службы сочинской таможни

Фото: пресс-службы сочинской таможни

- На черных пакетах было нанесено графическое изображение BWМ, схожее с логотипом компании BMW AG, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Сочинской таможни. - На серых пакетах значился лого МERS-СAR и изображение автомобиля Mercedes с рисунком в виде трехлучевой звезды в круге.

По словам водителя, пакеты он приобрел в России в коммерческих целях, чтобы реализовать в Абхазии. По факту возбуждено дело об административном правонарушении.

- Направлены запросы представителям правообладателей товарных знаков о возможном нарушении исключительных прав их компаний, - добавили в пресс-службе Сочинской таможни. Компания Daimler AG уже подтвердила контрафактность товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Павловском районе построят свиноводческий комплекс
Пятеро кубанцев получили высшее спортивное звание
В Сочи ликвидируют последствия разгула стихии в октябре 2018 года
Сочинец сумел обмануть более 30 банкоматов
На Кубани директор предприятия получил субсидии обманным путем
Житель Щербиновского района избил знакомого до смерти
Жителя Славянска-на-Кубани будут судить за мошенничество в особо крупном размере
Первый в России парад мусоровозов приедет в Краснодар осенью
Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» значительно обновится в межсезонье
Губернатор Ставропольского края вручил государственную награду генеральному директору ГК «ЮгСтройИнвест»
На Кубани одежда с логотипом края поступит в продажу этим летом
15-летняя башкирская школьница сбежала в Краснодар ради жениха
Студентка из Краснодара стала призером Всероссийского конкурса студенческих работ по страхованию
ВТБ и Росатом заключили соглашение о сотрудничестве для реализации Арктических проектов
На Краснодар 6 июня может обрушиться ливень с градом
В Сочи бывшего гаишника, сдававшего экзамены за учащихся автошколы, оштрафовали на 60 тысяч рублей
Депутат-коммунист поздравил кубанских поэтов с Днем русского языка
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
В Краснодаре восстановили движение трамваев в Юбилейный и Славянский микрорайоны
Долг потребителей электроэнергии перед ПАО «ТНС энерго Кубань» составил более 5,9 млрд рублей
Кубанские хирурги 16 часов удаляли опухоль на шее через рот
В Краснодаре отремонтируют 381 дом по программе капремонта
В Сочи начали снос незаконной пятиэтажки
В Анапе мужчину на катамаране унесло в море
В Краснодаре построят концертный зал на 3500 мест
Кубанские «подводники» стали призерами чемпионата России
Преподаватель Краснодарского университета МВД попала в аварию
В Краснодаре отметят «Пушкинский день»