Сочинского водителя оштрафуют за подделку брендовых пакетов

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-06T15:31:20+03:00

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Незадекларированный товар задержали сочинские таможенники на границе с Абхазией. Они внимание на грузовик, который направлялся в республику.

В салоне автомобиля на спальном месте водителя и рядом с пассажирским сидением таможенники обнаружили 36 мешков, в которых находилось 89 тысяч полиэтиленовых пакетов.

Фото: пресс-службы сочинской таможни

- На черных пакетах было нанесено графическое изображение BWМ, схожее с логотипом компании BMW AG, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Сочинской таможни. - На серых пакетах значился лого МERS-СAR и изображение автомобиля Mercedes с рисунком в виде трехлучевой звезды в круге.

По словам водителя, пакеты он приобрел в России в коммерческих целях, чтобы реализовать в Абхазии. По факту возбуждено дело об административном правонарушении.

- Направлены запросы представителям правообладателей товарных знаков о возможном нарушении исключительных прав их компаний, - добавили в пресс-службе Сочинской таможни. Компания Daimler AG уже подтвердила контрафактность товара.

ИСТОЧНИК KP.RU