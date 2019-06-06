Губернатор Ставропольского края вручил государственную награду генеральному директору ГК «ЮгСтройИнвест»

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-06T15:39:29+03:00

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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров вручил государственные и краевые награды труженикам различных отраслей экономики и социальной сферы. В своем приветственном слове губернатор поблагодарил собравшихся за их вклад в развитие родного региона и всей страны.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванович Иванов. Награда присуждена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

- Быть удостоенным медали ордена «За заслуги перед Отечеством» - большая честь, - говорит Юрий Иванов, генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест». – Это высокая оценка всего трудового коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест». С момента основания компания придерживалась и будет придерживаться принципов социальной ответственности, принципов строить качественно, с душой и на совесть!

Юрий Иванов учредил строительную компанию «ЮгСтройИнвест» в 2003 году. Сегодня она входит в пятерку крупнейших застройщиков России, а на Ставрополье много лет уверенно занимает первое место. За 15 лет успешной работы в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону компания построила и ввела в эксплуатацию 152 дома общей площадью свыше 3,2 млн кв. м, 9 детских садов и 2 школы. Вскоре число социальных объектов от «ЮгСтройИнвест» увеличится. В Ставрополе и Краснодаре готовятся к сдаче два детских сада с ясельными группами на 460 мест. А 1 сентября в Ставрополе и Ростове-на-Дону откроются две школы на 2650 учащихся. По традиции компания берет шефство над всеми построенными социальными объектами.

По инициативе генерального директора, группа компаний «ЮгСтройИнвест» принимает участие в социальных программах помощи нуждающимся, ветеранам Великой Отечественной войны, детским домам, участвует в программах создания комфортной городской среды и спортивных объектов.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Силами «ЮгСтройИнвест» построены объекты федерального значения, которые сразу же стали визитными карточками Ставрополя. Это музейный комплекс «Россия – Моя история», Владимирская площадь, на которой находится самый большой в регионе светомузыкальный фонтан.

С 2016 года по личной инициативе Юрия Ивановича Иванова в Ставрополе идет создание крупного храмового комплекса. Его сердцем стал собор святого равноапостольного князя Владимира. Рядом строится Духовно-просветительский центр, а на прилегающем участке площадью 1,5 га ведется создание большого парка, который станет продолжением благоустройства территории собора.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

ИСТОЧНИК KP.RU