Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» значительно обновится в межсезонье

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-06T15:51:12+03:00

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Причиной не самого удачного выступления «Локомотива-Кубани» в сезоне 2018/19 стала нестабильная игра лидеров. Об этом рассказал президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.

- Нам не удалось добиться главных целей, и все же сезон был интересным. Мы дошли до решающих стадий в Единой лиге и Еврокубке. Но, к сожалению, отличительной чертой «Локо» в сезоне-2018/19 стали нестабильная игра лидеров и отсутствие тактического плана в концовках. Вот главная причина того, почему этот талантливый, с глубокой ротацией коллектив не добился результатов, - считает Ведищев.

По ходу сезона клуб дважды менял главного тренера, но, по мнению президента, потенциал игроков так и не был раскрыт ни при жестком подходе Саши Обрадовича, ни при более лояльном Владе Йовановиче, а назначение американца Доневалда стало попыткой встряхнуть команду новым подходом. Но травма Дмитрия Хвостова, а также другие обстоятельства не позволили пробиться в полуфинал Единой лиги.

– Не сыграла ставка на Райта, Маклина и Джонсона. Одному мешали травмы, другому – характер, третьему – неоптимальная роль на площадке. Не получилось раскрыть интересного игрока Уайтхеда. Так или иначе, мы получили много информации к размышлению. Нам предстоит серьезно поработать над моделью будущей команды и стратегией на предстоящие сезоны, - заключил Андрей Ведищев.

Сейчас клуб ищет нового тренера и ведет переговоры с несколькими иностранными специалистами. В межесезонье команду ждут перемены, чтобы она могла бороться за титулы и путевку в Евролигу.

– Серьезно изменится спортивный блок. Думаю, что и команда обновится значительно. Наша стратегия – развитие собственного резерва без ущерба для результата, открытие новых имен и выполнение спортивных задач. Будем искать таланты и игроков, которые максимально мотивированы добиваться успехов с «Локо». Важнейшая часть этой истории – главный тренер и генеральный менеджер. Приобретения будем делать, исходя из клубной стратегии, - приводит слова Ведищева официальный сайт клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU