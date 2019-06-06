Первый в России парад мусоровозов приедет в Краснодар осенью
Первый в России автопробег коммунальной техники пройдет с 5 по 17 сентября 2019 года по маршруту Москва - Краснодар через Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород и Ростов-на-Дону. Организаторами мероприятия выступает ассоциация "Чистая линия".
Планируется, что из столицы поедут три мусоровоза, а в каждом из городов маршрута будет присоединяться техника региональных операторов.
- Мы рассчитываем, что параллельно будет проходить забег, участники которого собирают мусор, - обрисовал идею директор ассоциации Руслан Губайдуллин. - Губернаторы, первые лица городов, думаю, побегут с волонтерами вместе.
Более того, ожидается, что в городах, кроме пробега мусоровозов, местные коммунальные службы представят широкой общественности свой автопарк техники.
Все актуальные вопросы обращения с мусорными отходами обсудят параллельно на круглых столах.
ИСТОЧНИК KP.RU