Первый в России парад мусоровозов приедет в Краснодар осенью

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-06T16:23:29+03:00

Коммунальная техника проедет по маршруту Москва - Краснодар через Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород и Ростов-на-Дону

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Первый в России автопробег коммунальной техники пройдет с 5 по 17 сентября 2019 года по маршруту Москва - Краснодар через Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород и Ростов-на-Дону. Организаторами мероприятия выступает ассоциация "Чистая линия".

Планируется, что из столицы поедут три мусоровоза, а в каждом из городов маршрута будет присоединяться техника региональных операторов.

- Мы рассчитываем, что параллельно будет проходить забег, участники которого собирают мусор, - обрисовал идею директор ассоциации Руслан Губайдуллин. - Губернаторы, первые лица городов, думаю, побегут с волонтерами вместе.

Более того, ожидается, что в городах, кроме пробега мусоровозов, местные коммунальные службы представят широкой общественности свой автопарк техники.

Все актуальные вопросы обращения с мусорными отходами обсудят параллельно на круглых столах.

ИСТОЧНИК KP.RU