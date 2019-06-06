Жителя Славянска-на-Кубани будут судить за мошенничество в особо крупном размере

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-06T16:33:14+03:00

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В Славянске-на-Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Как установило следствие, мужчина, занимая должность директора кредитно-потребительского кооператива, активно привлекал средства граждан, обещая выплату высоких процентов по вкладам. Получив от троих граждан более двух миллионов рублей, он перестал выходить с ними на связь, не собираясь выполнять данные обязательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В данный момент расследование уголовного дела завершено, его передали в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU