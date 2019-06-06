Житель Щербиновского района избил знакомого до смерти

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-06T16:43:17+03:00

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Ейский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Его подозревают в нанесении побоев 37-летнему знакомому, повлекших его смерть.

- Как установило следствие, 11 февраля 2019 года в селе Глафировка между двумя местными жителями произошел конфликт. Той же ночью в дом к одному из его участников - 37-летнему мужчине пришел родственник его оппонента. Между ними завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый нанес хозяину дома несколько ударов руками по голове. Затем он ушел к себе домой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Из-за полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Его тело утром обнаружил друг, который сообщил об этом в полицию. На время следствия обвиняемый был заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Его передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU