На Кубани директор предприятия получил субсидии обманным путем

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-06T16:54:15+03:00

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В Калининском районе завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении мошенничества при получении выплат.

- Как установило следствие, директор комбикормового завода обратился в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края с вопросом о получении субсидий на возмещение части затрат на модернизацию предприятия. При этом, он предоставил подложные финансовые документы. В результате, злоумышленник получил из краевой казны более 8,5 миллионов рублей, которые потратил на личные нужды, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU