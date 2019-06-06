Сочинец сумел обмануть более 30 банкоматов

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-06T17:05:55+03:00

За это он может отправиться за решетку на 6 лет

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Сотрудники МВД России по Белореченскому району получили информацию, что неизвестный мужчина в разных районах Краснодарского края совершает хищение денег из банкоматов. Причем он делал это во время зачисления средств на собственный счет. Полицейские установили личность правонарушителя, которым оказался 36-летний житель Сочи, и задержали его.

- Установлено, что злоумышленник во время проведения операции по зачислению на банковский счет денежных средств блокировал терминал и успевал забрать наличные из купюроприемника. При этом, сумма, якобы внесенная в банкомат, зачислялась на его счет. Полицейские установили причастность задержанного более чем к 30 подобным эпизодам противоправной деятельности, совершенных в Сочи и Белореченском районе. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 160 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU