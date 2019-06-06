В Сочи ликвидируют последствия разгула стихии в октябре 2018 года

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-06T17:14:20+03:00

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Сотрудники сочинской прокуратуры проверили исполнение городской администрацией бюджетного законодательства и законодательства в сфере защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций. Установлено, что из-за обильных дождей, которые прошли на территории города 24 и 25 октября 2018 года, активизировались оползневые процессы в районе жилых домов по ул. Коммунальников и по пер. Павлова. В результате была разрушена опорная стена, что повлекло возникновение угрозы жизни и здоровью проживающих в домах граждан.

- Как выяснилось в ходе проверки, в бюджете средства на ремонт стены заложены не были, а средства резервного фонда администрации Сочи не покрывали расходы на ликвидацию последствий ЧС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В адрес главы города в апреле 2019 года прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений. В результате, резервный фонд увеличили. Уже заключены контракты на проведение ремонтно-восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU