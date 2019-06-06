Пятеро кубанцев получили высшее спортивное звание

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-06T17:42:45+03:00

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Пятеро кубанских спортсменов удостоены высшего профессионального звания «Мастер спорта международной категории». Соответствующий указ подписал министр спорта России Павел Колобков.

- В частности, высшего спортивного звания удостоены: пловец Иван Зайцев, самбист Харун Тлишев, борец греко-римского стиля Алан Остаев, регбистка Анастасия Прокудина и представительница бодибилдинга Карина Щербак, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Звание «Мастер спорта международной категории» присваивается за успешные выступления на всероссийских и международных турнирах. Тлишев является чемпионом мира, Остаев – чемпионом Европы, как и Прокудина, получившая звание в 2018 году. Зайцев завоевал «серебро» и «бронзу» национального первенства. Карина Щербак в 2019 году заняла второе место на континентальном чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU