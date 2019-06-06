В Павловском районе построят свиноводческий комплекс

СЕГОДНЯ 18:12 2019-06-06T18:12:06+03:00

Соглашение об этом подписали в рамках ПМЭФ-2019

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В Павловском районе Краснодарского края построят новый свиноводческий комплекс. Он рассчитан почти на 2,5 тысячи голов. Соглашение об этом подписали 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

- На предприятии внедрят самые современные технологии, используемые в мировом и отечественном свиноводстве. Ежегодно оно сможет производить порядка 7 тысяч тонн мясной продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Возведение свиноводческого комплекса займет порядка двух лет. Стоимость проекта превышает 1,5 млрд рублей. На предприятии создадут 60 рабочих мест.

Стоит отметить, что за последние два года свиноводческие комплексы открылись в Белоглинском, Калининском и Гулькевичском районах. Сейчас в Краснодарском крае насчитывается более 536 тысяч голов свиней, что на 124 тысячи больше, чем в 2018-м.

ИСТОЧНИК KP.RU