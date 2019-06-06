Бывшему кубанскому чиновнику дали условный срок за хищение 25 млн бюджетных рублей

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-06T18:38:43+03:00

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В Ленинском районном суде Краснодара прошло заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего главы «Краснодаркрайгосэкспертизы». Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьей «присвоении или растрате в особо крупном размере». Правонарушение выявили оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

- Как установило следствие, руководитель ГАУ КК «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий» с 2008 по 2011 годы начислял себе премиальные и другие выплаты незаконно. Своими действиями он нанес ущерб бюджету на сумму более 25 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Материалы были переданы в СУ СК России по Краснодарскому краю. Сотрудники следкома возбудили и расследовали уголовное дело в отношении недобросовестного чиновника. В итоге, Ленинский районный суд Краснодара приговорил мужчину к четырем годам условно, а также запретил ему занимать руководящие должности в течении двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU