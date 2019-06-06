СЕГОДНЯ 18:49 2019-06-06T18:49:26+03:00

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Балерина Анастасия Волочкова прилетела в Анапу. Она выступит в городе-курорте на открытии нового сезона-2019.

- Анапа встретила нас солнцем, теплом и моими любимыми белыми розами с украшением: «Анапа любит Вас». Бесконечно приятно и трогательно! Мчим на репетицию в Городской театр. Со светлым сердцем, - написала балерина в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, вопрос с участием знаменитой балерины в праздничных мероприятиях в Анапе сопровождался громким скандалом. Глава курорта заявил, что администрация не будет тратить бюджетные деньги на выступление королевы шпагатов. Тогда как до этого в мэрии сообщили, что 8 июня на открытии курортного сезона выступят Анастасия Волочкова и Стас Костюшкин. Заявка даже появилась на сайте госзакупок. В ней говорилось о том, что выступление балерины обойдется мэрии курорта в 639 тысяч рублей. А потом глава города Юрий Поляков заявил, что не будет тратить муниципальные деньги на выступление примы. И поручил отменить электронные торги. А деньги велел потратить на костюмы для творческих коллективов и музыкальное оборудование.

Но после того, как в СМИ появилась информация об отмене всех концертов балерины, в мэрии курорта сообщили - концерт будет!

ИСТОЧНИК KP.RU