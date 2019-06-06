Анкета по Генплану Краснодара теперь доступна в режиме онлайн

СЕГОДНЯ 19:12 2019-06-06T19:12:19+03:00

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Разработчики нового Генплана Краснодара упростили процедуру опроса горожан. Теперь заполнить анкету можно на сайте проекта.

- Краснодарцы очень активно включились в процесс разработки Генплана города. Именно по просьбе жителей кубанской столицы анкета стала доступна в режиме онлайн. Также были скорректированы вопросы и добавлен ряд новых, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что заполненные ранее анкеты не пропадут. Их обязательно изучат, а предложения, внесенные жителями, учтут. Разработчики уже получили более 400 заполненных опросных листов. Горожан, в частности, спрашивают о критериях комфортности города, отношению к появлению водного транспорта, а также использовании территории, освободившейся после демонтажа незаконных конструкций и гаражей.

Заполнить анкету можно до 23 июня 2019 г. Результаты опроса представят на сайте проекта. Новая концепция Генплана будет готова уже в июле 2019 года.

Напомним, новый Генплан Краснодара с ноября 2018 года разрабатывает «Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства» из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU