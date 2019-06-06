Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь
Краснодарцев ждут в Муниципальном юридическом бюро. 10 июня здесь пройдет день открытых дверей.
- Специалисты окажут жителям краевой столицы бесплатную устную консультацию по вопросам защиты прав потребителей, предоставления мер социальной поддержки и алиментных отношений. Также они смогут узнать о порядке распоряжения недвижимым имуществом, признании прав собственности на землю, установления и оспаривания опекунских отношений и многом другом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Стоит отметить, что сотрудники Муниципального юридического бюро не будут консультировать граждан по вопросам административного и уголовного законодательства.
День открытых дверей пройдет с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Красная, 143/1. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 255-27-37.
ИСТОЧНИК KP.RU