2019-06-06T19:39:17+03:00
Общество

Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь

В Муниципальном юридическом бюро пройдет день открытых дверей
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Краснодарцев ждут в Муниципальном юридическом бюро. 10 июня здесь пройдет день открытых дверей.

- Специалисты окажут жителям краевой столицы бесплатную устную консультацию по вопросам защиты прав потребителей, предоставления мер социальной поддержки и алиментных отношений. Также они смогут узнать о порядке распоряжения недвижимым имуществом, признании прав собственности на землю, установления и оспаривания опекунских отношений и многом другом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что сотрудники Муниципального юридического бюро не будут консультировать граждан по вопросам административного и уголовного законодательства.

День открытых дверей пройдет с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Красная, 143/1. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 255-27-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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