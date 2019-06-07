Кубанские хирурги спасли жизнь сочинцу, который мог умереть от сильной боли в животе

СЕГОДНЯ 07:02 2019-06-07T07:02:19+03:00

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На Кубани хирурги спасли жизнь еще одному пациенту. Житель Сочи не так давно перенес тяжелый панкреатит.

- Из-за болезни у мужчины сформировалась обширная кистозная полость, - рассказывают «КП» - Кубань» в минздраве Кубани. - Пациент не мог полноценно питаться, ему постоянно требовались анальгетики.

А потом и вовсе случился острый приступ боли в животе, от которого сочинец мог умереть. Мужчину госпитализировали в краевую больницу №4 Сочи. Пациенту пришлось удалить часть поджелудочной железы, а также псевдокистозное образование c омертвевшими тканями.

- Такие операции считаются высокотехнологичными. Провести их можно только при наличии специального оборудования и подготовленного персонала, - добавляют в минздраве края.

Операция прошла успешно. Мужчину уже выписали. Он сможет полноценно есть и вести активный образ жизни. Правда, врачи предупредили сочинца, что после такого серьезного испытания необходимо в обязательном порядке изменить свое отношение к вредным привычкам. Именно они могли стать причиной поражений поджелудочной железы.

- Поэтому отказ от курения и алкоголя, правильное питание и регулярная физкультура помогут сохранить здоровье, - сказали врачи.

Напомним, ранее врачи 16 часов удаляли пациенту опухоль на шее через рот. В мире подобные операции – штучные. Немногие специалисты их способны успешно выполнить. Для юга это первое оперативное вмешательство подобного рода.

ИСТОЧНИК KP.RU