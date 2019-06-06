В Краснодаре начали монтаж контактной сети для троллейбуса №21 на Офицерской

СЕГОДНЯ 22:34 2019-06-06T22:34:51+03:00

Об этом сообщили в КТТУ

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Уже в пятницу, 7 июня, по главной улице Краснодара прекратят ходить троллейбусы. О том, когда на улице Красной начнут срезать провода, пока неизвестно. Сейчас специалисты приступили к другой работе.

- Начался монтаж контактной сети по улице Офицерской для 21-го маршрута, - пояснили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Напомним, с 7 июня изменения коснутся пяти троллейбусов и одного автобуса.

По маршруту троллейбуса № 9 пойдут автобусы № 9, а линию троллейбуса № 31 будет обслуживать автобус № 15.

Троллейбусы № 13 и 21 перестанут ходить по улице Красной. 21-й теперь будет ездить по другой схеме: Бальнеолечебница - Офицерская - Домбайская. А «рогатик» № 13 теперь продолжит движение по Северной до улицы Тургенева. И через Атарбекова доедет до конечной остановки возле Краснодарской бальнеолечебницы.

Изменит свой путь и автобус №2, который пустят по улице Красной. Он свернет на нее с Северной. Потом через Шоссе Нефтяников, Лузана, Стахановскую и Тургенева проедет до конечной на Герцена.

Кроме того, автобус №14, как и прежде, станет троллейбусным.

ВАЖНО!

По телефону «горячей линии» городского департамента транспорта и дорожного хозяйства - (861) 218-99-18 можно задать вопрос, связанный с нововведениями.

ИСТОЧНИК KP.RU