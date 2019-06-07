В Краснодаре откроется выставка «Найти себя»

СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-07T07:11:52+03:00

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В краевой столице в художественном музее имени Коваленко откроется выставочный проект краснодарской художницы Наталии Бутко. Она известна в городе как основатель интеллектуального клуба «Культпросвет», в котором читаются лекции по искусству, литературе, психологии, кино и науке.

- Наталия с детства увлекалась рисованием, но профессионально начала заниматься в 2018 году. На персональной выставке "Найти себя" будет 30 живописных работ, созданных в 2018 – 2019 годах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Важная часть ее творчества – это изображение балерин. Художница работает масляными красками. Образы, созданные Наталией Бутко, складываются в стильное полотно, где рядом соседствуют балерины, клоуны и акробаты, дамы 60-х и «жаркие» девушки юга, написанные в легкой импрессионистической манере.

Выставка открывается сегодня, 7 июня, и будет работать по 23 июня по адресу: улица Красная, 13.

ИСТОЧНИК KP.RU