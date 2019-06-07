В Краснодаре на улице Буденного открылся досуговый центр для пожилых людей

СЕГОДНЯ 07:32 2019-06-07T07:32:10+03:00

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Новый офис центра благотворительного фонда «Поколение» располагается теперь на улице Буденного, 140. Торжественное открытие прошло 6 июня.

Досуговый центр для пожилых людей появился еще в мае прошлого года. Он размещался на Суворова, однако площадь помещения была маленькой для того, чтобы проводить многочисленные кружки и секции, которые посещают люди старшего поколения. Сейчас в списке постоянных посетителей более 400 человек.

- Теперь занятия будут проходить в более комфортных условиях. Площадь нового центра -125 квадратных метров. Здесь работают 11 секций. Пенсионерам предлагают проявить себя в художественном творчестве, пении, танцах. Некоторые занимаются йогой, пилатесом, кто-то изучает английский язык и осваивает компьютер, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Посетителям центра помогают решать различные бытовые вопросы, в том числе связанные с лекарствами. Занятия проводятся с понедельника по пятницу с 13:00 до 16:00. При первом посещении при себе необходимо иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU