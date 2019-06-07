2019-06-07T08:02:28+03:00
Общество

В Северском районе назначили нового прокурора

Им стал Максим Жук
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: прокуратура Краснодарского краяФото: прокуратура Краснодарского края
Изменить размер текста:

- Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Максим Жук назначен прокурором Северского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В 1998 году он окончил юридический факультет КубГУ по специальности «Юриспруденция».

В органах прокуратуры Кубани работает с мая 1998 года в должностях: следователя прокуратуры Адлерского района Сочи, старшего следователя, прокурора-криминалиста отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма следственного управления прокуратуры края, заместителя Краснодарского транспортного прокурора, Кавказского транспортного прокурора, прокурора Калининского района, прокурора Центрального административного округа Краснодара.

С 28 мая 2014 года трудился в качестве Тихорецкого межрайонного прокурора.

Напомним, В Армавире назначили нового прокурора. Им стал старший советник юстиции Павел Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани запустили сайт-навигатор по организации досуга для детей
В Анапе мужчина до смерти избил пожилую женщину из-за куска сала
В Новороссийске заменили 90 автобусов большой и малой вместимости
С 7 июня открывается прямое регулярное авиасообщение Дубай – Сочи
В Краснодаре на улице Буденного открылся досуговый центр для пожилых людей
В Краснодаре откроется выставка «Найти себя»
Кубанские хирурги спасли жизнь сочинцу, который мог умереть от сильной боли в животе
В Краснодаре начали монтаж контактной сети для троллейбуса №21 на Офицерской
Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь
Анкета по Генплану Краснодара теперь доступна в режиме онлайн
Анастасия Волочкова прилетела в Анапу
Бывшему кубанскому чиновнику дали условный срок за хищение 25 млн бюджетных рублей
В Павловском районе построят свиноводческий комплекс
Пятеро кубанцев получили высшее спортивное звание
В Сочи ликвидируют последствия разгула стихии в октябре 2018 года
Сочинец сумел обмануть более 30 банкоматов
На Кубани директор предприятия получил субсидии обманным путем
Житель Щербиновского района избил знакомого до смерти
Жителя Славянска-на-Кубани будут судить за мошенничество в особо крупном размере
Первый в России парад мусоровозов приедет в Краснодар осенью
Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» значительно обновится в межсезонье