В Северском районе назначили нового прокурора

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-07T08:02:28+03:00

Им стал Максим Жук

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- Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Максим Жук назначен прокурором Северского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В 1998 году он окончил юридический факультет КубГУ по специальности «Юриспруденция».

В органах прокуратуры Кубани работает с мая 1998 года в должностях: следователя прокуратуры Адлерского района Сочи, старшего следователя, прокурора-криминалиста отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма следственного управления прокуратуры края, заместителя Краснодарского транспортного прокурора, Кавказского транспортного прокурора, прокурора Калининского района, прокурора Центрального административного округа Краснодара.

С 28 мая 2014 года трудился в качестве Тихорецкого межрайонного прокурора.

Напомним, В Армавире назначили нового прокурора. Им стал старший советник юстиции Павел Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU