С 7 июня открывается прямое регулярное авиасообщение Дубай – Сочи

СЕГОДНЯ 08:35 2019-06-07T08:35:31+03:00

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В Сочи 7 июня прилетят около 40 путешественников – туристы, представители зарубежных туроператоров, офисов Visit Russia, а также иностранные журналисты.

Они примут участие в информационном туре. За четыре дня гости посетят горноклиматические курорты Красной Поляны, познакомятся с экстремальными видами отдыха и инфраструктурой Скайпарка, а также Сочи Парка.

Как отметила министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева, открытие прямого регулярного рейса Дубай-Сочи-Дубай благоприятно скажется не только на развитии туризма в олимпийской столице, но и в регионе в целом.

- Выполнять полеты будет авиакомпания flydubai. Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю. Для граждан обоих государств в течение первых 90 дней действует безвизовый режим, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добраться в столицу ОАЭ можно будет по понедельникам и пятницам, вылет из Сочи - в 05:10, прибытие - в 10:00, вылет в обратном направлении - в 01:15, прибытие в город-курорт - в 04:10.

ИСТОЧНИК KP.RU