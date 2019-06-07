В Анапе мужчина до смерти избил пожилую женщину из-за куска сала

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-07T09:25:25+03:00

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В Анапе 40-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 86-летней родственнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

- По версии следствия, мужчина жил со своей бабушкой и возлюбленной в одном из домов на улице Самбурова. Вечером 27 мая он с сожительницей вернулся домой. Мужчина обнаружил, что пожилая женщина съела немного сала, которое он оставил в холодильнике. Мужчина поругался из-за этого с родственницей и несколько раз ударил ее по голове, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Сожительница фигуранта вызвала сотрудников полиции, а также бригаду скорой. Медики констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненной ей черепно-мозговой травмы.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU