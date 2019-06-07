2019-06-07T09:41:10+03:00
Общество

На Кубани запустили сайт-навигатор по организации досуга для детей

Родители подростков могут получить полезную информацию в режиме онлайн
Александра ПОДУШКО
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На Кубани запустили сайт-навигатор по организации досуга для детейНа Кубани запустили сайт-навигатор по организации досуга для детейФото: Евгения ГУСЕВА
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На Кубани запущен сайт-навигатор по дополнительным образовательным программам для детей. Теперь родители могут получить информацию о допзанятиях школьников в режиме онлайн.

- На сайте учреждения допобразования представляют свои курсы, а родители определяют занятия для детей в соответствии с их запросами. Выбор можно сделать как по блокам: спортивные, художественные, туристические, технические направления, так и по расположению. Навигатор позволяет выбрать район, рассчитать время, которое потребуется ребенку, чтобы добраться до центра допобразования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Там уже разместили информацию об учреждениях в сфере образования, в дальнейшем сайт наполнят данными обо всех, которые есть в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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