2019-06-07T10:04:21+03:00
Общество

В Сочи 9 июня стартует кинофестиваль «Кинотавр»

Основные показы состоятся в Зимнем театре
Александра ПОДУШКО
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"Кинотавр" в прошлом году"Кинотавр" в прошлом годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году «Кинотавр» отмечает 30-летний юбилей. Фестиваль стартует на этих выходных, 9 июня. Продлится он до 16 июня.

Основные показы состоятся в Зимнем театре. Будет два конкурса - полный метр и короткометражки. Также покажут «Кино на площади». Во главе жюри Константин Хабенский.

- Откроется фестиваль фильмом Валерия Тодоровского «Одесса». Завершится - кинолентой «Француз» Андрея Смирнова, - сообщили на официальном сайте кинофестиваля.

Всего представят 15 новых российских фильмов. Претенденты на главный приз - работы режиссеров Юрия Быкова, Валерии Гай Германики, Григория Константинопольского.

Кроме Константина Хабенского в жюри войдут, композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер Резо Гигинешвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, и актриса Анна Чиповская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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