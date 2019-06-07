2019-06-07T10:25:15+03:00
Общество

На Кубани появится новый морской маршрут Гермонасса-Пантикапей

Это направление станет вторым в стране, курсирующим в Крым
Александра ПОДУШКО
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На Кубани появится новый морской маршрут Гермонасса-ПантикапейНа Кубани появится новый морской маршрут Гермонасса-Пантикапей
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В Краснодарском крае откроется новый морской маршрут Гермонасса-Пантикапей. Первое тестовое путешествие по маршруту Тамань-Керчь-Тамань состоится уже 13 июня. Новый морской путь дополнит водную часть межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

- Экскурсия пройдет как по воде, на борту судна «Черноморье», так и по суше с посещением объектов культурно-исторического наследия. Участники пресс-тура увидят Таманский музейный комплекс, в состав которого входит городище «Гермонасса-Тмутаракань», также посмотрят этнографический комплекс «Атамань» и Крымский мост, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Керчи участников ожидает посещение столицы Боспорского царства Пантикапея с восхождением на гору Митридат и осмотр других объектов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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