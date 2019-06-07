СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-07T10:49:56+03:00

На Кубани с начала года из оборота изъяли более миллиона фальшивых купюр Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

На территории региона правоохранители проводят профилактические мероприятия по выявлению преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.

В магазинах, супермаркетах сотрудники кубанской полиции размещают тематические плакаты и листовки с информацией о способах определения поддельных купюр. Руководителя торговых объектов рекомендуется вести журналы приема 2 и 5 тысяч рублей. Такие меры помогают раскрыть преступления по горячим следам.

- С начала 2019 года на территории края сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции задержано 13 подозреваемых в незаконном сбыте поддельных купюр. Из незаконного оборота изъято более 1 миллиона 300 тысяч фальшивых рублей различного номинала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За изготовление, хранение, либо сбыт поддельных денег статьей 186 УК РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU