На Кубани с начала года из оборота изъяли более миллиона фальшивых купюр
На территории региона правоохранители проводят профилактические мероприятия по выявлению преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.
В магазинах, супермаркетах сотрудники кубанской полиции размещают тематические плакаты и листовки с информацией о способах определения поддельных купюр. Руководителя торговых объектов рекомендуется вести журналы приема 2 и 5 тысяч рублей. Такие меры помогают раскрыть преступления по горячим следам.
- С начала 2019 года на территории края сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции задержано 13 подозреваемых в незаконном сбыте поддельных купюр. Из незаконного оборота изъято более 1 миллиона 300 тысяч фальшивых рублей различного номинала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
За изготовление, хранение, либо сбыт поддельных денег статьей 186 УК РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU