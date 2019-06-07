2019-06-07T11:01:22+03:00
Общество

В Туапсинском районе отловили двух змей

Одна рептилия заползла в моторный отсек авто, а другая в ванную комнату частного дома
Александра ПОДУШКО
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В Туапсинском районе отловили двух змейВ Туапсинском районе отловили двух змейФото: Архив "КП"
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В Туапсинском районе 6 июня в 18:50 на пульт дежурного «Кубань-СПАС» поступило сообщение о том, что в поселке Новомихайловском в машину заползла змея.

- На место выехали сотрудники Туапсинского отряда. Спасатели обнаружили рептилию в моторном отсеке ВАЗ-2107. Змея проникла в авто, когда хозяин выходил в магазин. Используя подручные средства, специалисты отловили ее и вывезли в лес, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В это же время такой же вызов поступил из села Дефановки. Змея заползла в ванную комнату частного дома. Сотрудники Туапсинского отряда «Кубань-СПАС» отправились по указанному адресу.

На месте спасатели при помощи специального приспособления достали пресмыкающееся из-под ванны, поместили в мешок и вывезли за пределы жилого сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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