2019-06-07T11:15:39+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина вынес из аптеки 29 тысяч рублей

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина вынес из аптеки 29 тысяч рублейВ Краснодаре мужчина вынес из аптеки 29 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В отдел полиции Краснодара поступило сообщение о незаконном проникновении в помещение аптеки, которая находится на улице Зиповской. Наряд патрульно-постовой службы выяснил, что сотрудники частного охранного предприятия задержали в помещении постороннего гражданина.

Выяснилось, что ранее судимый за кражи 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил входную дверь и проник в аптеку. Там он открыл сейф и похитил 29 тысяч рублей.

Со слов мужчины в поисках туалетной комнаты он случайно оказался в аптеке, где решил совершить преступление.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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