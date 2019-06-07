В Краснодаре мужчина вынес из аптеки 29 тысяч рублей
В отдел полиции Краснодара поступило сообщение о незаконном проникновении в помещение аптеки, которая находится на улице Зиповской. Наряд патрульно-постовой службы выяснил, что сотрудники частного охранного предприятия задержали в помещении постороннего гражданина.
Выяснилось, что ранее судимый за кражи 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил входную дверь и проник в аптеку. Там он открыл сейф и похитил 29 тысяч рублей.
Со слов мужчины в поисках туалетной комнаты он случайно оказался в аптеке, где решил совершить преступление.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
ИСТОЧНИК KP.RU