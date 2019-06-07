2019-06-07T11:32:34+03:00
Общество

На Кубани появится региональный оператор «Сколково»

Соглашение о сотрудничестве было подписано на стенде края в рамках ПМЭФ-2019
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани откроют региональный оператор «Сколково». Соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере между администрацией Кубани, Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий и НАО «Корпорация развития Краснодарского края» было подписано на стенде региона в рамках ПМЭФ-2019.

Как отметил вице-губернатор Василий Швец, буквально через месяц открывается инновационный центр. Это приблизит Кубань к получению статуса регионального оператора «Сколково».

- Инновационный центр сконцентрирует все интеллектуальные и технические ресурсы края, а также привлечет их из ближайших регионов. Он позволит получать местным командам статус резидентов. Благодаря этому компании смогут эффективнее привлекать инвестиции, патентовать разработки, участвовать в акселерационных программах и мероприятиях, проводимых Фондом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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