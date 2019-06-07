В Каневском районе мужчина хранил дома огнестрельное ружье

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-07T11:49:07+03:00

Он его изготовил, чтобы охотиться на диких уток

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В Каневском районе полицейские получили информацию о том, что ранее судимый 37-летний местный житель незаконно изготовил огнестрельное оружие.

Правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины предмет, похожий на ружье. Экспертиза подтвердила, что это гладкоствольное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом.

В отделе полиции мужчина пояснил, что он ему было необходимо для отстрела диких уток.

- По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и частью 1 статьи 223 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре мужчина вынес из аптеки 29 тысяч рублей. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU