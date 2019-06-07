В Каневском районе мужчина хранил дома огнестрельное ружье
В Каневском районе полицейские получили информацию о том, что ранее судимый 37-летний местный житель незаконно изготовил огнестрельное оружие.
Правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины предмет, похожий на ружье. Экспертиза подтвердила, что это гладкоствольное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом.
В отделе полиции мужчина пояснил, что он ему было необходимо для отстрела диких уток.
- По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и частью 1 статьи 223 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, в Краснодаре мужчина вынес из аптеки 29 тысяч рублей. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU