В Краснодаре после столкновения с иномаркой загорелся мотоцикл
В Краснодаре 6 июня около 01:00 на улице Дзержинского произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 25-летний молодой человек на мотоцикле «Ямаха» не выдержал безопасную дистанцию и влетел в движущийся впереди автомобиль «БМВ». После байк врезался в металлический столб и загорелся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован, а его пассажир от полученных травм погиб на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Краснодарского края 6 июня сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 24 ДТП, в которых один человек погиб и 28 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 7 наездов на пешеходов, в них 7 человек были травмированы.
ИСТОЧНИК KP.RU