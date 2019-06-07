2019-06-07T12:42:13+03:00
Происшествия

В Краснодаре после столкновения с иномаркой загорелся мотоцикл

Один человек погиб, еще один получил ранения различной степени тяжести
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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В Краснодаре 6 июня около 01:00 на улице Дзержинского произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 25-летний молодой человек на мотоцикле «Ямаха» не выдержал безопасную дистанцию и влетел в движущийся впереди автомобиль «БМВ». После байк врезался в металлический столб и загорелся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован, а его пассажир от полученных травм погиб на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 6 июня сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 24 ДТП, в которых один человек погиб и 28 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 7 наездов на пешеходов, в них 7 человек были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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