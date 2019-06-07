СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-07T12:55:40+03:00

В Москве за взятку в 13 миллионов рублей задержали следователя и юриста из Краснодара Фото: Архив "КП"

Они останутся в СИЗО до 30 июля

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Басманный суд Москвы заключил под стражу следователя по особо важным делам следственного управления СКР по Краснодарскому краю Ислама Джамбаева и его общественного помощника, юриста Боташева. Они пробудут в камере до 30 июля. За деньги следователь предлагал переквалифицировать уголовное дело одного из бизнесменов.

Джамбаеву инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), а Боташеву ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Информация о задержании фигурантов появилась в СМИ в конце мая. Правоохранители зафиксировали факт получения следователем денег и муляжей на сумму 13 миллионов рублей от экс-владелицы холдинга «Медведовский мясокомбинат». Следователь обещал переквалифицировать дело ее сына на более мягкую статью, а юрист выступил посредником.

Напомним, бывшему кубанскому чиновнику дали условный срок за хищение 25 млн бюджетных рублей. Такое решение вынес Ленинский суд Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU