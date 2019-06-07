2019-06-07T13:08:08+03:00
Общество

На Кубани в акции «Читаем Пушкина» приняли участие 82 тысячи человек

Мероприятие прошло во всех районах края уже третий раз
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краснодарского краяФото: администрация краснодарского края
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На Кубани в акции «Читаем Пушкина» приняли участие 82 тысячи человек. Мероприятие, приуроченное ко дню рождения великого поэта, прошло уже в третий раз.

В Краснодаре акция состоялось на Пушкинской площади. Там установлен памятник поэту и расположена одноименная библиотека. Вместе с юными любителями поэзии отрывки из произведений поэта прочитал первый заместитель министра культуры региона Максим Усатюк.

Завершился праздник традиционным возложением цветов к памятнику поэта.

- В районах региона в рамках акции работали более 1000 творческих площадок, были задействованы в акции 967 библиотек края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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