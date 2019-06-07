На Кубани в акции «Читаем Пушкина» приняли участие 82 тысячи человек
На Кубани в акции «Читаем Пушкина» приняли участие 82 тысячи человек. Мероприятие, приуроченное ко дню рождения великого поэта, прошло уже в третий раз.
В Краснодаре акция состоялось на Пушкинской площади. Там установлен памятник поэту и расположена одноименная библиотека. Вместе с юными любителями поэзии отрывки из произведений поэта прочитал первый заместитель министра культуры региона Максим Усатюк.
Завершился праздник традиционным возложением цветов к памятнику поэта.
- В районах региона в рамках акции работали более 1000 творческих площадок, были задействованы в акции 967 библиотек края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU