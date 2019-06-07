СЕГОДНЯ 13:25 2019-06-07T13:25:52+03:00

На Кубани мужчина брал с людей деньги за трудоустройство в охранные фирмы Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Мостовского района обратился местный житель. Он сообщил, что его знакомый за 18 тысяч рублей обещал ему помощь в оформлении документов и трудоустройстве охранником в одну из местных фирм. Однако, получив деньги, мужчина перестал выходить на связь.

- Вскоре правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его. 29-летний местный житель, ранее работавший в одной из частных охранных фирм, обещал за определенную плату помочь устроиться на любую должность. Потерпевшими от действий злоумышленника стали еще трое граждан. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU