2019-06-07T13:25:52+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина брал с людей деньги за трудоустройство в охранные фирмы

Когда он получал вознаграждение, переставал выходить на связь
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина брал с людей деньги за трудоустройство в охранные фирмыНа Кубани мужчина брал с людей деньги за трудоустройство в охранные фирмыФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Мостовского района обратился местный житель. Он сообщил, что его знакомый за 18 тысяч рублей обещал ему помощь в оформлении документов и трудоустройстве охранником в одну из местных фирм. Однако, получив деньги, мужчина перестал выходить на связь.

- Вскоре правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его. 29-летний местный житель, ранее работавший в одной из частных охранных фирм, обещал за определенную плату помочь устроиться на любую должность. Потерпевшими от действий злоумышленника стали еще трое граждан. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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