СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-07T13:39:12+03:00

На Кубани директор учреждения выписала себе 11 надбавок к зарплате Фото: Архив "КП"

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В Крымском районе в отношении бывшего директора МБУ «Социально-культурный центр хутора Черноморского Южного сельского поселения Крымского района» возбуждено уголовное дело. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

С мая 2012 года женщина руководила бюджетным учреждением. В 2017 году она самостоятельно изготовила 11 приказов об установлении себе надбавок к зарплате. Хотя она знала, что эти суммы выплачивают за интенсивность и высокие результаты работникам из числа художественного и артистического персонала.

На основании этих документов, администрация Южного сельского поселения с января по декабрь 2017 года выплатила подозреваемой более 550 тысяч рублей.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В целях возмещения ущерба устанавливается имущество подозреваемой, на которое может быть наложен арест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU