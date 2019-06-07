В Краснодаре открыли бульвар «Бородинский»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-07T13:54:32+03:00

Работы по его созданию стартовали в конце марта, как и планировалось, они завершены к началу лета [видео]

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В краевой столице открыли бульвар «Бородинский». Во время торжественной церемонии высадили 4 дерева на центральной аллее. В открытии бульвара принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

- Протяженность нового бульвара - 560 метров. На нем высадили более 300 лиственных и хвойных деревьев, свыше 1,6 тысяч кустарников, 2 тысячи многолетних и декоративных злаковых культур. Все подобраны так, чтобы цветение шло в течение всего года. Также территорию украсили магнолии, вишни, груши, а также кусты роз, цветущих с мая по декабрь. Возле растений установили таблички с их названиями и информацией о каждом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Украшением бульвара стали 13 ландшафтных скульптур из искусственного газона. Это слоны, медведи, олени, жирафы, носороги, бегемоты. Для их подсветки используется 40 точечных светильников.

Работы по созданию бульвара стартовали в конце марта, как и планировалось, они завершены к началу лета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/713499" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре открыли "Бородинский" бульвар.Видео: администрация Краснодарского края

ИСТОЧНИК KP.RU