2019-06-07T15:15:04+03:00
Общество

В Новороссийске врачи скорой помогли вернуть хозяину его собаку

Мужчине стало плохо во время прогулки с питомцем, медики отвезли его в больницу, а пса оставили на тротуаре
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: станция скорой помощи НоворосийскаФОТО: станция скорой помощи Новоросийска
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Тимошку выгуливал хозяин по улице Советов. Затем мужчине стало плохо, а прохожие вызвали скорую. Медики отвезли пациента в горбольницу и выписали в тот же день. И хозяин начал поиски собаки, которую потом помогли вернуть врачи.

- Свидетельницей случая стала молодая девушка, - рассказывает главврач станции скорой медицинской помощи Новороссийска Светлана Андреева. - После отъезда дежурной бригады она заметила собачку на том месте, где лежал упавший мужчина. Она решила, что больной – хозяин собаки, решила вернуть ее владельцу. В первой горбольнице его не нашла, обратилась на станцию скорой помощи. Имя и адрес мужчины зафиксировали медики, приехавшими на вызов. Девушка отправилась по адресу с собачкой и вернула ее. Выяснилось, что пса уже целые сутки ищет мужчина и вся семья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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