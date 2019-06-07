На Кубани выпал град с перепелиное яйцо
В Краснодарском крае сегодня, 7 июня, выпал град размером с перепелиное яйцо. Об огромных ледяных каплях говорят очевидцы в Северском районе.
- У нас тут кирпичи с неба валятся, - пишут пользователи соцсетей.
Огромные ледяные капли падают с неба
Напомним, в МЧС края предупреждали о возможных осадках и усилении ветра вплоть до 7 июня.
- Ожидается сильный ливень с грозой и градом, - предупреждала городская администрация Краснодара. - Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.
Жителей Кубани просят по возможности переждать непогоду в помещении.
На Кубани разгулялась стихия.! другой источник
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Ранее спасатели сообщали, что местами в Краснодарском крае, кроме Сочи, ожидаются сильные дожди с грозой, градом и сильным ветром.
Град в Краснодарском крае.Ольга СУХОВА
- На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, реках Республики Адыгея и Туапсинского района ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, - говорит в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU