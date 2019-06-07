На Кубани выпал град с перепелиное яйцо

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-07T16:34:57+03:00

С побережья в сторону кубанской столицы движется ненастье [фото, видео]

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В Краснодарском крае сегодня, 7 июня, выпал град размером с перепелиное яйцо. Об огромных ледяных каплях говорят очевидцы в Северском районе.

- У нас тут кирпичи с неба валятся, - пишут пользователи соцсетей.

Огромные ледяные капли падают с неба

Напомним, в МЧС края предупреждали о возможных осадках и усилении ветра вплоть до 7 июня.

- Ожидается сильный ливень с грозой и градом, - предупреждала городская администрация Краснодара. - Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

Жителей Кубани просят по возможности переждать непогоду в помещении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/713549" frameborder="0"></iframe> На Кубани разгулялась стихия.! другой источник

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В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по телефону 8 (861) 214-33-36 и 112.

Ранее спасатели сообщали, что местами в Краснодарском крае, кроме Сочи, ожидаются сильные дожди с грозой, градом и сильным ветром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1072" height="1920" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/713539" frameborder="0"></iframe> Град в Краснодарском крае.Ольга СУХОВА

- На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, реках Республики Адыгея и Туапсинского района ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, - говорит в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU