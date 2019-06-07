2019-06-07T16:26:33+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудили мужчину, расстрелявшего людей в станице Казанской

Он отправится за решетку на 24 года
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении 29-летнего жителя Кубани. Магомедрасула Абдулмеджидова признали виновным в расстреле граждан в станице Казанской

- Как следует из материалов уголовного дела, 29 марта 2017 года Абдулмеджидов, находился в станице Казанской Кавказского района. Здесь у него произошел дорожный конфликт с местным жителем. Вечером следующего дня он приехал в бильярдный клуб, чтобы урегулировать инцидент, но был избит оппонентом и его друзьями. Затем Абдулмеджидов вышел из заведения, сел в припаркованный автомобиль «Лада Калина», где находились двое его знакомых, в том числе Иван Кухтинов (ранее осужден на 3 года лишения свободы), которые передали ему автомат Калашникова. Второй мужчина до сих пор находится в розыске, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Желая отомстить обидчикам, он дважды, проезжая мимо клуба, открывал огонь по группе мужчин внутри, произведя не менее 20 выстрелов.

- В результате 21-летний мужчина скончался на месте, еще двое потерпевших 34 и 19 лет скончались от полученных ранений в больнице. Еще пять человек получили ранения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге, суд вынес Абдулмеджидову обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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