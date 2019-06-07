2019-06-07T16:34:10+03:00
Общество

Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам ООО Фирма «Санги Стиль»

Людям выплатили задолженность более чем на 64 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В прокуратуре Краснодарского края прошло заседание рабочей группы по вопросам соблюдения прав граждан в сфере оплаты труда. В нем приняли участие сотрудники краевой Госинспекции труда, представители службы судебных приставов и налоговой службы, а также министерства экономики Краснодарского края, руководители следственных органов, территориальные прокуроры и руководители предприятий.

- В частности, обсуждались вопросы законности и прокурорского надзора в сфере соблюдения прав граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда ООО Фирма «Санги Стиль», рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Благодаря комплексу мер, принятых сотрудниками краевой прокуратуры, работникам данной компании с начала года выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 64 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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