Производитель электробусов для Краснодара находится в предбанкротном состоянии

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-07T16:49:46+03:00

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Основной российский производитель троллейбусов – саратовское ЗАО «Тролза» находится в предбанкротном состоянии. Об этом пишет сайт «Версия Саратов», ссылаясь на материалы областного арбитражного суда.

- С иском к предприятию выступил банк «Россия», который и выявил признаки банкротства. С мая 2019 года на заводе ввели режим простоя, а в его цехах трудится лишь половина коллектива, - указывается в документе.

Напомним, ранее в мэрии кубанской столицы заявляли о намерении приобрести 12 электробусов «Тролза-5265 «Мегаполис»». Планировалось, что они будут курсировать по маршрутам № 9 и 15 (бывший 31-й). Они могут двигаться по ул. Красной от ул. Северной до ул. Офицерской без подключения к контактной сети. Также было принято решение о продлении 15-го маршрута от ул. Домбайской до микрорайона «Губернский».

Стоит отметить, что если электробусы все-таки закупят, то, в случае банкротства предприятия, автоматически перестанет действовать гарантия на все машины его производства.

ИСТОЧНИК KP.RU