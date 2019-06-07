На Кубани появится новая сеть АЗС

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-07T16:59:26+03:00

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В Рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума, Краснодарский край заключил соглашение с инвестором о строительстве в регионе сети автозаправочных станций. Всего планируется открытие 60 АЗС с организацией придорожного сервиса.

– Кубань ежегодно принимает миллионы туристов. Помимо этого, огромный поток отдыхающих едет через Краснодарский край транзитом. Краснодарский край является регионом с развитой логистической системой. Приоритетным остается задача обеспечения качественного придорожного сервиса, а также доступность автозаправочных станций, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проект по созданию сети АЗС рассчитан до 2023 года. Его стоимость составит 10 млрд рублей. При этом, регион получит порядка 7 тысяч новых рабочих мест для местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU