2019-06-07T17:39:09+03:00
Общество

Сегодня ночью в Краснодаре отключат светофоры на Старокубанском кольце

Электронные регулировщики погаснут в 22 часа
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре сегодня ночью отключат светофоры на пересечении улиц Ставропольская и Старокубанская. Электронные регулировщики погаснут в 22 часа 7 июня, а вновь заработают в 17 часов 8 числа.

- На данном участке работаю 14 светофором. Из-за ремонта Старокубанского кольца их все необходимо заменить. Отключать их планируется еще не раз, но делать это будут, по возможности, в ночное время, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Чтобы заменить старые светофоры, специалистам предстоит их демонтировать, полностью заменить силовые кабели и установить новые опоры.

Напомним, работы на Старокубанском кольце начались в ночь с 3 на 4 июня. Здесь проложат две полосы движения вдоль трамвайных путей в оба направления по Ставропольской. Это позволит повысить пропускную способность на пересечении улиц на 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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