В Краснодаре начали продажу льготных карт в городских парках
В Краснодаре стартовала продажа льготных карт для катания на аттракционах в городских парках. Ее могут получить многодетные семьи, проживающие в краевой столице. Бесплатное катание детей на аттракционах организуют в 4-х парках — Солнечном острове, Городском Саду, Чистяковской роще и им. 30-летия Победы.
- «Социальная карта многодетной семьи» выпускается с 2018 года. В минувшем году на нее зачисляли 4 тысячи бонусов, а в нынешнем лимит повысили до 5 тысяч. 1 бонус равен одному рублю, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Срок действия карты — до конца года. Воспользоваться ей может каждая многодетная семья в будние дни с 10 до 19 час.
Чтобы получить карту необходимо предъявить паспорт, справку из соцзащиты о статусе многодетной семьи и копии документов. Стоит такая карта всего 100 рублей.
Стоит отметить, что в нынешнем году краснодарские парки продолжают участвовать в программе «Социальная среда». В ее рамках каждую среду снижают стоимость катания на некоторых аттракционах.
ИСТОЧНИК KP.RU