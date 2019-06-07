В Краснодаре начали продажу льготных карт в городских парках

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-07T18:01:15+03:00

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В Краснодаре стартовала продажа льготных карт для катания на аттракционах в городских парках. Ее могут получить многодетные семьи, проживающие в краевой столице. Бесплатное катание детей на аттракционах организуют в 4-х парках — Солнечном острове, Городском Саду, Чистяковской роще и им. 30-летия Победы.

- «Социальная карта многодетной семьи» выпускается с 2018 года. В минувшем году на нее зачисляли 4 тысячи бонусов, а в нынешнем лимит повысили до 5 тысяч. 1 бонус равен одному рублю, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Срок действия карты — до конца года. Воспользоваться ей может каждая многодетная семья в будние дни с 10 до 19 час.

Чтобы получить карту необходимо предъявить паспорт, справку из соцзащиты о статусе многодетной семьи и копии документов. Стоит такая карта всего 100 рублей.

Стоит отметить, что в нынешнем году краснодарские парки продолжают участвовать в программе «Социальная среда». В ее рамках каждую среду снижают стоимость катания на некоторых аттракционах.

ИСТОЧНИК KP.RU