В Геленджике утонул ребенок

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-07T18:10:05+03:00

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В Геленджике вечером 6 июня 2019 года утонул 7-летний ребенок. Инцидент произошел около 17 часов на одном из пляжей курорта.

- Ребенок приехал из Подмосковья вместе с матерью и сестрами. Он гулял по берегу под присмотром взрослых. Мать ребенка ненадолго отвлеклась и упустила сына из виду. Заметив его пропажу, она сразу же начала поиски, - рассказал старший следователь СО по Геленджику краевого СКР Андрей Авдеев.

Мальчика нашли в море в нескольких метрах от берега. Ребенок уже не дышал. Ему сразу же начали оказывать первую помощь, на место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи проводили реанимационные мероприятия в машине, а затем в больнице, но спасти мальчика не смогли.

В данный момент следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU