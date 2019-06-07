Сельскохозяйственная ярмарка в Анапе сменила адрес

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-07T18:46:25+03:00

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Сегодня 7 июня 2019 года в Анапе состоялось торжественное открытие сельскохозяйственной ярмарки «Привоз». Здесь можно дважды в неделю приобрести товары Кубанских производителей по ценам, гораздо ниже рыночных.

- Местные фермеры, а также приехавшие из других районов Краснодарского края , предлагают гостям и жителям курорта овощи и фрукты, мед, зелень, мясную, рыбную, молочную и хлебобулочную продукцию. Цены на все товары – от производителей, они гораздо ниже, чем в магазинах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Стоит отметить, что раньше ярмарка располагалась в проезде Крутом. Это было очень неудобно для местных жителей и не позволяло оборудовать больше мест для торговли. Теперь торговый объект находится на пересечении улиц Крылова и Ивана Голубца. Здесь оборудовали 55 точек для организации торговли. Ярмарка «Привоз» будет работать по средам и пятницам с 08.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU