2019-06-07T19:33:48+03:00
Общество

В Динском районе построили врачебную амбулаторию

Она будет доступна для 1,5 тысяч местных жителей
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В хуторе им. Карла Маркса Новотитаровского сельского поселения возвели новую врачебную амбулаторию. Ее услугами смогут воспользоваться порядка 1,5 тысяч местных жителей. Стоимость строительства и оснащения медицинского учреждения составила 12 млн рублей.

- В амбулатории оборудуют комфортабельные кабинеты врачей, процедурный, прививочный кабинеты, дневной стационар, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что подобные медучреждения открывают в разных районах Кубани в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Офисы врачей общей практики – идеальная форма оказания медпомощи в малых станицах и хуторах.

Только с начала 2019 года ВОПы открыли в Апшеронском, Лабинском, Ленинградском, Новопокровском, Павловском и Успенском районах, а также в станицах Березанской и Новогражданской. Всего в крае работают более 260 офисов врачей общей практики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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