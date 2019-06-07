В Динском районе построили врачебную амбулаторию
В хуторе им. Карла Маркса Новотитаровского сельского поселения возвели новую врачебную амбулаторию. Ее услугами смогут воспользоваться порядка 1,5 тысяч местных жителей. Стоимость строительства и оснащения медицинского учреждения составила 12 млн рублей.
- В амбулатории оборудуют комфортабельные кабинеты врачей, процедурный, прививочный кабинеты, дневной стационар, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что подобные медучреждения открывают в разных районах Кубани в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Офисы врачей общей практики – идеальная форма оказания медпомощи в малых станицах и хуторах.
Только с начала 2019 года ВОПы открыли в Апшеронском, Лабинском, Ленинградском, Новопокровском, Павловском и Успенском районах, а также в станицах Березанской и Новогражданской. Всего в крае работают более 260 офисов врачей общей практики.
ИСТОЧНИК KP.RU