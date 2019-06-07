Юные кубанские гандболисты оказались лучшими в стране

СЕГОДНЯ 19:50 2019-06-07T19:50:31+03:00

Они выиграли «золото» на Детском фестивале по этому спорту

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В Тольятти прошел традиционный 18-й Детский фестиваль гандбола. В первом спортивном мероприятии 2002 года приняли участие 45 команд из 17 городов России и Украины. В 2019–м на турнир приехали уже 174 сборных, или более 2000 юных спортсменов из России, а также Беларуси, Казахстана, Литвы, Узбекистана, Южной Осетии, Франции, Латвии и Азербайджана.

- Краснодарский край на турнире представляли сразу три команды. Причем играли как мальчишки, так и девочки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Успешнее всего выступили представители сильного пола, которые играли в возрастной категории 2007 г.р. Юные гандболисты дошли до финала турнира, где смогли сломить сопротивление команды из Санкт-Петербурга. Итоговый счет встречи 11:5. Кубанские гандболисты стали золотыми призерами фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU