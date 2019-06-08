Температура воды в Черном море 8 июня 2019: В Архипо-Осиповке купаться комфортнее, чем в Сочи

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-08T10:01:59+03:00

Самого высокого значения температура воды в Черном море достигла на пляжах Туапсинского района

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Курортный сезон стартовал. А значит, самое время открывать еще и купальный. "КП"- Кубань" следит за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края.

Итак, комфортнее всего купаться сегодня, 8 июня, будет на пляжах Туапсинского района, а точнее в Архипо-Осиповке. Здесь температура воды в Черном море достигнет 23,4 градусов тепла. Даже в Сочи, курортный сезон в котором стартовал раньше всех остальных городов Краснодарского края, температура воды чуть ниже +23,1 градус.

В Анапе, Геленджике, на Тамани и в Новороссийске температура воды разнится на 0,1 градуса и составляет в среднем +22,7 градусов.

А вот водичка в самом Туапсе заставит поежиться, здесь она прохладнее сразу на два градуса от ближайшей Архипо-Осиповки и составляет +21 градус тепла.

Кстати, в Туапсинском районе сегодня, 8 июня, проходит чемпионат по мотокроссу.

ИСТОЧНИК KP.RU