2019-06-08T11:44:49+03:00
Общество

В Краснодаре продлят 31-ый автобусный маршрут

Схема движения изменится с 15 июня
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Теперь маршрут 31-го автобуса по поселку Жукова в Краснодаре увеличат. Он будет курсировать вплоть до жилых комплексов по улице Покрышкина, 2/1 — 4/9.

- Все это делается для удобства жителей микрорайона, - сообщил директор департамента дорожного хозяйства мэрии Владимир Архипов. - Количество проживающих здесь увеличивается и появилась потребность в общественном транспорте. Кроме того, улицу Покрышкина отремонтировали, а значит, теперь есть возможность пустить туда автобус.

Между тем, добавили в мэрии, на интервалы движения 31-го расширение маршрута не повлияет. В рабочие дни на этом направлении работают 23 автобуса. В выходные - на три меньше. Приходят на остановку они по-прежнему через каждые 10 минут. Первый автобус выдвигается из гаража в 5.30 утра, а последний - в 22.20.

Напомним, в мэрии неоднократно заявляли и в намерении пустить ветвь общественного транспорта до проблемного Музыкального микрорайона Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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