В Краснодаре продлят 31-ый автобусный маршрут
Теперь маршрут 31-го автобуса по поселку Жукова в Краснодаре увеличат. Он будет курсировать вплоть до жилых комплексов по улице Покрышкина, 2/1 — 4/9.
- Все это делается для удобства жителей микрорайона, - сообщил директор департамента дорожного хозяйства мэрии Владимир Архипов. - Количество проживающих здесь увеличивается и появилась потребность в общественном транспорте. Кроме того, улицу Покрышкина отремонтировали, а значит, теперь есть возможность пустить туда автобус.
Между тем, добавили в мэрии, на интервалы движения 31-го расширение маршрута не повлияет. В рабочие дни на этом направлении работают 23 автобуса. В выходные - на три меньше. Приходят на остановку они по-прежнему через каждые 10 минут. Первый автобус выдвигается из гаража в 5.30 утра, а последний - в 22.20.
Напомним, в мэрии неоднократно заявляли и в намерении пустить ветвь общественного транспорта до проблемного Музыкального микрорайона Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU